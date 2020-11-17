ليبيا – قال وكيل وزارة الخارجية الإيطالية مانيلو دي ستيفانو إن اختتام منتدى الحوار السياسي الليبي أمس الإثنين في تونس دون اتفاق على الحكومة الجديدة ليس تباطؤًا سياسيًا، ولكنه تسارع بالنظر إلى الوضع في ليبيا قبل شهرين فقط.

دي ستيفانو وفي مقابلة بمقر وكالة “نوفا” الإيطالية أضاف: “أعتقد أن ليبيا مع كل أبعاد القضية اليوم لن تعود إلى حالة الفوضى التي كانت سائدة قبل أشهر”، موضحًا أنه من المقرر أن تجتمع مفوضية التجارة الاقتصادية الإيطالية الليبية في 30 نوفمبر.

وكشف دي ستيفانو أن اللجنة الاقتصادية تعمل على إعطاء جميع الفاعلين في الميدان في ليبيا التصور من الحقائق بفكرة أن الاستقرار يجلب التنمية.

وبشأن الصيادين الإيطاليين المحتجزين في بنغازي، كشف دي ستيفانو ان هدف بلاده الوحيد يتمثل في إعادتهم إلى منازلهم، مضيفًا: “علينا أن نسأل كيف نمنع حدوث ذلك مرة أخرى؛ لأنه من الناحية الفنية هناك سبب لحدوث هذا الأمر”.

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