ليبيا – رأى عضو المنتدى الحوار السياسي الليبي المنسحب الشيخ زيدان معتوق الزادمة إن الذهاب نحو إنجاح الحوار الليبي مهمّ وكيفية الوصول للنجاح.

الزادمة وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الاتحاد” اليوم الثلاثاء أكد أن البعثة الأممية أخفقت في التجهيز الصحيح، وفي اختيار أشخاص يملكون المؤهلات التي تمكنهم من التوصل لاتفاق قوي على أسس متينة.

وأضاف أن الحوار مع الخصوم ركيزة أساسية لنزع فتيل الأزمة الليبية، موضحًا أن الجلوس مع تنظيم الإخوان المغذي الرئيس للقتال والحرب بين الليبيين لن يأتي بنتيجة؛ لأنه تنظيم إرهابي لا يجب التحاور معه، مشيرًا إلى أن هذا هو سبب رفضه الرئيس للمشاركة في حوار تونس.

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