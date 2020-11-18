ليبيا – أكد عضو هيئة صياغة الدستور إبراهيم البابا على أن ما عرضته بعثة الأمم المتحدة في ملتقى تونس حول خارطة الطريق وبالتحديد الإطار الدستوري، يشكل سابقة خطيرة ومخالفة لكل المعايير الدولية.

البابا أشار في تصريح لموقع “عربي21” القطري إلى أنه بناء على ما طرحته البعثة سيتم استبدال الهيئة التأسيسية المنتخبة من الشعب بلجنة مختارة من موظفي بعثة الأمم المتحدة للبت في الاستحقاق الدستوري.

ولفت إلى أنه من المعلوم أن أعمال الدساتير من أعمال السيادة؛ لذا لا يجوز لغير الليبيين إقرار دستورهم، متسائلًا كيف تتم هذه الخطوة من قبل البعثة الأممية رغم أن الهيئة أقرت مشروع الدستور وهو جاهز للاستفتاء عليه؟، في إشارة منه لمسودة الدستور المطعون فيها قضائيًا وترفضها المكونات الاجتماعية الليبية.

Share and Enjoy ! 0 Shares