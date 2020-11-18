ليبيا – اطلع رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني أمس الثلاثاء على احتياجات بلدية توكرة، وذلك خلال اجتماع عقده مع عضو مجلس النواب عن البلدية يوسف العقوري.
الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية سير عمل المشروعات الحكومية في البلدية ونسب إنجازها، وأبرز احتياجات البلدية في مختلف القطاعات الخدمية.
وأكّد الثني على ضرورة الإسراع في استكمال المشاريع المتعاقَد عليها؛ خاصة في قطاع الصحة والمياه والتعليم.
هذا وحضر الاجتماع كل من رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية عوض الدرسي، ومدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان رئاسة مجلس الوزراء رضا الفريطيس، ومدير إدارة المشروعات بديوان رئاسة مجلس الوزراء أحمد عبد الصالح.