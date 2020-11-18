ليبيا – قال وكيل وزارة الخارجية الليبية السابق السفير حسن الصغير إنه من حيث المبدأ يقف جميع الليبيين ضد إنشاء وتسليح أي كيان خارج القوات المسلحة مهما كان مسماها.

الصغير وفي تصريح خاص لموقع “العين الإخبارية” اليوم الأربعاء أوضح أن التعامل مع تنظيم الإخوان باعتباره يحمل النوايا السيئة يجب أن يكون هو معيار التعامل والأخذ بالأحوط معهم.

وأضاف أن مؤسسة الجيش تعودت على التعامل مع التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها الإخوان بمنطق الحديد والنار، ولم تعهد بعد خدعهم ومؤامراتهم السياسية والتفاوضية وأنه من واجب الليبيين جميعًا لفت النظر والتنبيه والمتابعة عن قرب لمساعيهم.

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