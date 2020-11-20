ليبيا – تلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الجمعة إتصالاً هاتفياً من جوزيبي كونتي رئيس وزراء إيطاليا.

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي صرح بأن الجانبان تبادل وجهات النظر تجاه عدد من الملفات الإقليمية محل الاهتمام المشترك في مقدمتها تطورات الأوضاع في شرق المتوسط ومستجدات القضية الليبية.

ومن جانبه، أعرب رئيس الوزراء الإيطالي عن حرص بلاده للتنسيق والتشاور المكثف مع مصر حول تطورات القضايا الإقليمية وسبل تسوية الأزمات بمنطقتي شرق المتوسط والشرق الأوسط.

ومن جانبه،أشاد السيسي بالعلاقات المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية إلى جانب التعاون للتصدي للعديد من التحديات في منطقة شرق المتوسط خاصة مكافحة الفكر المتطرف والارهاب، مؤكداً الأهمية التي توليها مصر لتطوير مختلف أطر التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا، والتنسيق والتشاور إزاء مختلف القضايا الإقليمية.

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