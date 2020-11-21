ليبيا – اعتبرت لطيفة علي من مركز العزل غريان أن المركز ما زال يعاني من ذات المشاكل، أما بالنسبة للأسرّة فسيتم افتتاح قسم جديد يحتوي 9 أسرّة للعناية، و35 سريرًا للحالات العادية.

لطيفة علي قالت خلال تغطية خاصّة على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعتها صحيفة المرصد: إن المركز يعمل حاليًا بـ 12 سرير عناية. مشيرةً إلى أن النقص في الأجهزة والاستعدادت موجود في جميع مراكز ليبيا.

ولفتت إلى أن هناك نقصًا في العناصر الطبية والطبية المساعدة والمسعفين، مبينةً أن الوضع مأساوي في المركز.

كما أكدت على تواصلهم مع مع المجلس البلدي واللجنة الاستشارية لمكافحة كورونا الذين يحاولون التنسيق مع الشركات المختصة.

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