ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي إنه سيتم عقد جلسة “افتراضية” للملتقى اليوم الإثنين.

حويلي فوي تصريحات لموقع “العين الإخبارية” أوضح أن الملتقى الذي ستكون جلساته سرية سيناقش معايير وآليات اختيار السلطة التنفيذية القادمة.

وأشار إلى أن البعثة الأممية ترغب في التصويت عليها، إلا أن تيارًا داخل الحوار يرفض التصويت عليها عن بعد.

كما لفت إلى احتمالية عقد جلسة افتراضية أخرى في 25 نوفمبر الجاري، نظرًا لصعوبة التصويت على الآليات المقترحة من البعثة الأممية في جلسة واحدة بعد فشل جلستي تونس، واللتين كانتا مخصصتين للتصويت على تلك الآليات.

وأكد على وجود عدد مؤثر من أعضاء الملتقى “لم يكشف عنه “يرفض التصويت عن بعد، موضحًا أن هناك عددًا لا بأس به من الأعضاء يطلبون تأجيل الحوار إلى أن تظهر نتيجة التحقيقات في رشوة المشاركين والتي شابت الملتقى الذي عقد في مدينة قمرت التونسية، لأنه يؤثر سلبًا على مصداقية المجلس الرئاسي والحكومة الجديدة.

حويلي قال إن مقترح تأجيل جلسات الحوار المتداول بين عددٍ كبير من الأعضاء المشاركين في الملتقى لم يطرح بعد على البعثة الأممية، مشيرًا إلى أن هناك مناشدات من أعضاء آخرين لتعليق عضوية الذين تحوم حولهم الشبهات حتى تظهر نتيجة التحقيق.

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