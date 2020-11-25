ليبيا – اقترح 35 عضوًا من أعضاء حوار تونس مقترحاً تحت مسمى ” تسيبر عمل فريق ملتقى الحوار وادارة الوقت ” يكون التصويت فيه بالفيديو عبر ” تطبيق زووم ” على اختيار آلية لترشح شاغلي الرئاسي الجديد ومنصب رئيس الحكومة .

المقترح الذي تحصلت المرصد على نسخة منه ، نص على ” استكمال النقاش بالفيديو خلال النصف الأول من جولة يوم غداً (25 نوفمبر 2020) وفي النصف الثاني من اللقاء بالفيديو أيضًا يتم الإختيار من بين الآليات الأربع التي عرضتهم البعثة بالإضافة إلى أي آلية أخرى تقدم من أعضاء الملتقى ” .

وجاء في المقترح أيضًا بأن ” أي آلية تتحصل على 75% من الأصوات أو الثلثين + شرط (50%+1 في كل أقليم) تعتبر هي الآلية الفائزة وإلا يتم الذهاب إلى جولة أخرى بين الآليتين الأعلى أصواتا “.

ووفقًا لهذا المقترح – يتم في جلسة الفيديو غدًا – تحديد موعد اللقاء المباشر لإجراء عملية اختيار المرشحين بحيث يقدم كل مترشح مسوغات الترشح، ويحدد له موعد لتقديم رؤيته للملتقى، ثم يلي ذلك التصويت واختيار الحائزين على ثقة الملتقى لتولي المناصب الأربع ثم تجري مراسم الحفل الختامي.

أما غالبية الأسماء الموقعة على المقترح وبتقسيمهم على ثلاثة فهم من الذين أعلنوا خلال الجولة الماضية دعمهم لترشح كل من ( عقيلة صالح رئيسًا للرئاسي – عبدالمجيد سيف النصر نائبًا لرئيس الرئاسي – فتحي باشاآغا لرئاسة الحكومة ) .

وقال مصدر من الملتقى رفض التصويت بهذه الطريقة : ” أن التصويت عن طريق الزووم يفقد الارادة الحرة بفقدان السرية ويفقد النزاهة لعدم امكانية مراقبة الفرز والعد لذوي العلاقة وممثلي الشعب الليبي كما يشوبه أيضًا عيوب قانونية قد تجعله عرضة للطعن لاحقاً في المحاكم ، ولاية ويليامز انتهت وستغادر منصبها بعد اسبوعين وهي تحاول انجاز اي شيء قبل المغادرة ولو كان به عيوب قد نعاني ويلاتها مستقبلا ” .

الموقعون على المقترح هم :

1 . علي بونجيم

2. مصباح دومه

3 .مبروكة القماطي

4.خديجه عبدالعال

5. عبدالرزاق العرادي

6.وافية سيف النصر

7. أحمد الشركسي

8.رمضان السنوسي

9. عزة الصيد

10.أم العز الفارسي

11. أنس الحمري

12.علي عبدالعزيز

13.أمال بوقعيقيص

14. أبوبكر سعيد

15. ابوبكر مصباح

16.أبوبكر عويدات عمر

17 نزار كعوان

18/ خالد غليو

19 /جازية شعيتر

20/محمد مصباح البرغوثي

21/السيدة اليعقوبي

22/ محمد الرعيض

23/ د لميس عبدالمجيد بن سعد

24 / محمد العجيلي الحسناوي

25 / عبدالله عثمان عبدالله عبدالرحيم

26/ سعيد صالح كلا

27/ مسعود العرفي

28/صالح المنصوري

29 / عبد الجليل الشاوش

30 / محمد اللافي

31 / بلقاسم النمر

32 / د ماجدة الفلاح

33 / معاذ المنفوخ

34 / عبدالقادر حسن يحيى

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