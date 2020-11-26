ليبيا – توقع المبعوث الأمريكي السابق إلى ليبيا جوناثان واينر أن تتخذ الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة جو بايدن “مقاربة براغماتية” في ليبيا، عبر دراسة خيارات الرد على انتهاكات الاتفاقيات الدولية، بدلًا من تجاهل القضية كما فعلت إدارة دونالد ترامب بشكل كبير.

واينر وفي مقابلة مع وكالة “نوفا” الإيطالية اليوم الخميس قال إن تعيين أنتوني بلينكين وزيرًا للخارجية الأمريكية الجديدة يعد قيمة مضافة لفريق بايدن، موضحًا أن لديه عقودًا من الخبرة والمعرفة حول القضايا المتعلقة بالعلاقات الخارجية ومنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، كما لديه وعي شديد بالوضع في ليبيا.

وأضاف واينر أن إدارة بايدن ستبحث عن تطبيق مقاربة براغماتية في الشؤون الدولية لتحقيق نتائج تعكس القيم الراسخة للولايات المتحدة في تعزيز الاستقرار والأمن والديمقراطية والفرص والحرية وحقوق الإنسان، موضحًا أن ذلك سيكون حقيقيًا بالنسبة لليبيا وبقيه العالم.

وتوقع واينر أن تكون سياسة بايدن متمثلة في معارضة التدخل العسكري نيابة عن أي فصيل ليبي من قبل أي دولة، بالإضافة إلى دعم الاتفاقيات السياسية الليبية الشاملة.

وبشأن احتمالية إعادة فتح السفارة الأمريكية في ليبيا، أعرب واينر عن حذره، قائلًا: “أتمنى هذا ولكن هذا سيعتمد على تقييم المتخصصين حول إمكانية حماية السفارة للتأكد من أنها آمنة لجميع المعنيين”.

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