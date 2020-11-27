ليبيا – كشف عضو مجلس النواب المقاطع محمد حنيش أن مسودة البيان الختامي لاجتماع طنجة المغربية أكدت ضرورة انعقاد جلسة قريبة في غدامس.

حنيش وفي تصريح أدلى به لوكالة “الأناضول” التركية أمس الخميس قال إن مسودة البيان الختامي تضمنت ضرورة انعقاد جلسة قريبة لم يحدد موعدا في غدامس من أجل الإعداد لخريطة طريق جديدة للمجلس.

وأشار إلى أن النواب المجتمعين أكدوا أهمية استعادة مجلس النواب الليبي لدوره،مضيفاً أن المسودة تضمنت أيضا العزم على المضي قدما للوصول إلى تفاهمات شاملة تمهد لمرحلة الاستقرار وتنهي حالة الصراع وتحافظ على وحدة ليبيا.

كما أكدت المسودة وفق حنيش على موعد الانتخابات القادمة البرلمانية والرئاسية الذي جرى تحديده في 24 ديسمبر من عام 2021.

حنيش توقع أن يصدر بيان ختامي عن الاجتماع السبت أو الأحد.

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