ليبيا – رأى عضو مجلس النواب علي السعيدي أنّ اجتماع النواب في طنجة يحاول إعادة بناء نفسه برئاسة جديدة والوصول إلى اتفاقات فعلية لصالح الوطن، معتبرًا أن التوصل إلى اتفاق سلمي لصالح ليبيا تواجهه الكثير من العوائق والمطبات.

السعيدي قال في تصريحات صحفية وفقًا لموقع “إرم نيوز”: إن أحد أهم نقاط الخلاف في ليبيا هي جماعة الإخوان المسلمين التي تسعى للسيطرة على مفاصل الدولة، وتحاول استغلال الثروات الليبية لصالح الجماعة على مستوى العالم.

وأضاف: “طالما جماعة الإخوان والميليشيات التابعة لها موجودون، سيكون مصير أي مفاوضات الفشل”، محذرًا من أن العودة إلى المربع صفر والحرب مرة ثانية واردة، وفق تقديره.

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