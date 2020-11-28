ليبيا – استقبل رئيس جمهورية النيجر محمد يوسفو بالعاصمة نيامي أمس الجمعة وزير خارجية الوفاق محمد سيالة.

يأتي هذا اللقاء وفقًا للمكتب الإعلامي التابع لخارجية الوفاق على هامش انعقاد اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسباني في دورتها السابعة والأربعين.

وأحاط سيالة رئيس النيجر بالأوضاع الراهنة في ليبيا والعملية السياسية الجارية في تونس تحت رعاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا، بالإضافة إلى الخطوات المتبعة لالتئام مجلس النواب في جلسة صحيحة النصاب تعقد داخل الأراضي الليبية.

من جانبه، أعرب رئيس النيجر عن أمله في توصل الأطراف الليبية لحل قريب من أجل استقرار البلاد وتنميتها التي تعد استقرارًا للمنطقة بأسرها.

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