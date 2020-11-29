مصر – وجه رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي المصري لكرة القدم، محمود الخطيب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، وكافة مؤسسات الدولة، بعد إقامة المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا في مصر.

وذكر نادي الأهلي في بيان نشره على موقعه أن “هذه المؤسسات تحملت مسؤولياتها كالعادة، بل وفوق طاقتها بأن تخرج هذه المباراة بالشكل الذي يعكس الصورة الحضارية للبلاد، بالرغم من الضغوط التي أحاطت بها لفترة ليست بقصيرة”.

ووجه رئيس الأهلي التحية لرجال القوات المسلحة والشرطة الذين يتحملون العبء الأكبر في كافة المناسبات، من أجل أمن وأمان كل المصريين، وهو ما جرى في جميع البطولات التي أقيمت على الأراضي المصرية خلال الفترة الماضية.

كما خص بالتحية فريقي الأهلي والزمالك اللذين بذلا جهدا كبيرا منذ انطلاق المسابقة (دوري أبطال إفريقيا) حتى وصلا للمباراة النهائية، لتضمن مصر كأس البطولة أيا كان الفريق الفائز.

وأشار محمود الخطيب إلى ضرورة الدعم المستمر لكل أواصر الود والاحترام المتبادل بين عناصر المنظومة الرياضية، معلنا رفضه القاطع للإساءة لأي من هذه العناصر “سواء كان لاعبا أو مدربا، أو مسؤولا، أيا كان موقعه، خاصة أن الرياضة وسيلة للتقارب والتسامح وليس للتباعد، لأن الفوز ببطولة أو خسارة أخرى لا تعني نهاية العالم، ولابد أن تكون الروح الرياضية هي اللغة السائدة بين الجميع”.

وطالب رئيس الأهلي كل الجماهير بانتماءاتها المختلفة طي صفحة أي إساءات سابقة صدرت من البعض، مضيفا “يجب أن نسمو، وبلادنا تحتاج إلى التكاتف والوقوف خلف قياداتها، للنهوض بها وتحقيق كل الطموحات، بل ولابد أن نحرص على أن تبقى العلاقة بين الكيانات الرياضية ثابتة وراسخة، لأنها أكبر من نتيجة مباراة أو الفوز بأي بطولة”.

وختاما جدد الكابتن محمود الخطيب تهنئته لأعضاء وجماهير الأهلي، مؤكدا على تقديره الخالص لدعمهم ومساندتهم للنادي طوال الفترات الماضية.

وجاء بيان الأهلي، بعد ساعات من إعلان رجال المباحث بمديريتي أمن الأقصر وأسوان، بدء تحرياتهم، لضبط مرتكبي واقعة حمل كلب بميدان “صلاح الدين”، لاستخدامه في التنمر ضد لاعب نادي الزمالك، محمود عبد الرازق شيكابالا، وملاحقة المشجعين المتهمين “بتدنيس مقابر” عائلة شيكابالا، خلال الاحتفالات بتتويج نادي الأهلي المصري لكرة القدم بلقب دوري أبطال إفريقيا، يوم الجمعة الماضي، بعد فوزه على غريمه الزمالك، بنتيجة 2-1، في المباراة التي استضافها ملعب “القاهرة الدولي”.

المصدر: موقع نادي الأهلي

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