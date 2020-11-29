ليبيا – أكد سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية هشام بن محمد الجودر دعم مملكة البحرين التام لأهداف ومبادئ منظمة التعاون الإسلامي، الهادفة إلى الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وكذلك جهودها في دعم التنمية في الدول الأعضاء وهي ذات الأهداف والمبادئ التي تتسق مع نهج مملكة البحرين في تعزيز ركائز الأمن والاستقرار في العالم، والحفاظ على العلاقات الودية والتعايش السلمي بين الأمم والشعوب.

وجاءت كلمة السفير الجودر نيابة عن عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في الدورة السابعة والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، التي عُقدت تحت شعار “متحدون ضد الإرهاب من أجل السلم والتنمية”، في مدينة نيامي بجمهورية النيجر.

وأشار السفير إلى أن مملكة البحرين شاركت في الجهود الإقليمية والدولية في مكافحة الإرهاب بشتى صوره وأنواعه وتجفيف منابع تمويله، بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في ظل الأوضاع الأمنية غير المستقرة في العديد من دول المنطقة، مؤكدًا موقف مملكة البحرين الراسخ الرافض لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، والداعي إلى تضافر الجهود الدولية من أجل القضاء على الإرهاب وتجفيف منابع دعمه وتمويله.

وفي الشأن الليبي؛ أكد سفير المملكة دعم مملكة البحرين التام لجميع الجهود الرامية إلى تحقيق التوافق بين كافة الأطراف الليبية الوطنية، وترحيبها بالتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في أرجاء ليبيا بين حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني، في خطوة مهمة تسهم في استتباب الأمن والاستقرار والقضاء على التنظيمات الإرهابية، وإنهاء التدخلات الأجنبية في الشأن الداخلي الليبي.

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