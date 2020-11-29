ليبيا -أعلنت قوات الجيش الوطني أمس السبت تفكيك 5 أطنان متفجرات من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي أثناء احتلاله مدينة سرت.

قائد فصيل الهندسة العسكرية التابعة لغرفة عمليات تحرير غرب سرت الملازم أول عبد السلام الجازوي وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” قال إن هذه المتفجرات كانت موجودة داخل دشمة تستعمل من قبل عناصر تنظيم داعش الإرهابي، الذي سيطر على المدينة لقرابة أربع سنوات.

وأضاف : “عثرنا على بعض الكتب والأعلام التابعة للتنظيم الإرهابي”.

وأكد أن عملية إعدام مخلفات الحروب التي عثر عليها وتضم قذائف هاوزر وهاون ودانات الدبابات تعد الثانية منذ تكليف فصيل الهندسة العسكرية بالمهمة، مشيرًا إلى إعدام مخلفات سابقة في منطقة بوهادي غرب سرت.

الجازوي تابع قائلا أن غرفة عمليات تحرير غرب سرت تمكنت خلال الأيام الماضية من إزالة حوالي 100 لغم أرضي بالمنطقة؛ حرصًا على سلامة الليبيين.

Share and Enjoy ! 0 Shares