ليبيا – قال المحلل السياسي ياسين الهادي إن ما انتشر من تصريحات لبعض نواب برقة يتمحور حول إعادة توحيد البرلمان، والأزمة الليبية بشكل عام، دون الافصاح عن آليات محددة، بالإضافة إلى تأكيدهم الاتفاق والإجماع على مجمل القضايا، التي طرحت خلال لقاءات طنجة، دون إشارة واضحة تفصيلية لها.

الهادي أوضح في تصريح لموقع “إرم نيوز” أن العدد الحالي لأعضاء مجلس النواب تقلص إلى 170 نائبًا من أصل 200 نائب، بعد أن توفي البعض وتولى آخرون مناصب تنفيذية في الدولة، وهذا الأمر سيغير بعض الأمور، منها: النصاب القانوني للجلسات، وكذلك التصويت على القرارات.

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