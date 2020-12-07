ليبيا – استقبل رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله عبدالرحمن الثني أمس الأحد في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدكتور عماد السايح.

وناقش الثني وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للحكومة خلال الاجتماع مع رئيس المفوضية استعداداتها لعقد أي انتخابات مقبلة، مؤكدًا على تسخير كافة إمكانيات الحكومة للمفوضية لتقوم بعملها وفقًا للمطلوب.

من جهته، ثمن رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات دور الحكومة الليبية وما تقوم به من دعم للمسار الديمقراطي.

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