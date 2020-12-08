ليبيا – أعرب عضو نقابة الأطباء الدكتور فايز الرقيق عن استيائه من الصمت إزاء الاستهداف الذي يتعرض له القطاع الصحي وكوادره.

الرقيق وفي تصريح لموقع “العربي الجديد” القطري أمس الاثنين أوضح أنّ حادثة اختطاف الدكتور الصديق بن دلة جريمة أخلاقية لم نعرف لها أسبابًا، مشيرًا إلى أن الأطباء أبعد شريحة عن المناصب والمناكفات السياسية، متسائلًا: “فلماذا يستهدفون؟ هذا ما يجب أن تحقق فيه السلطات لا أن تكتفي بتوفير الحماية وتترك البحث عن الأسباب”.

ونوّه الرقيق إلى أن القطاع الصحي يعمل في ظروف قاهرة، موضحًا أنّ تهالك البنية التحتية للمراكز الصحية وجائحة كورونا التي تستلزم تكاثف الجهود، ولدوافع إنسانية قبل أن تكون مهنية، يقابلها تهديد حياتنا وأرواحنا من دون سبب،وفقاً لقوله.

وشدد على ضرورة معرفة أسباب استهداف الطواقم الطبية في ظل الظرف الصحي التي تمر به البلاد والعالم.

وفي رصد لمعاناة الأطباء في ليبيا، قال الرقيق: “إن الكثير من زملائه يعملون من دون رواتب بداع إنساني لدرء خطر الوباء العالمي، وهو ما أكده تصريح سابق لرئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض الحكومي بدر الدين النجار، بأنّ أكثر الأطباء لم يحصلوا على استحقاقاتهم المالية وتعطلت لأشهر في الوقت الذي أعلن فيه عن وفاة أكثر من طبيب؛ بسبب تعرضهم لفيروس كورونا على خلفية النقص الحاد في إمكانيات وقاية الأطباء”.

وأضاف الرقيق: “في الوقت الذي يعلن فيه عن 1000 إصابة يوميًا بالفيروس نسمع باختطاف زميل لنا ومصيره مغيب، فيمكنكم تصور الوضع النفسي الذي يعمل فيه الأطباء”، لافتًا إلى أن بعض المراكز الطبية تجاورها تماماً مقرات مسلحين يتجولون قريبًا منا من دون أن نعرف لهم هوية، رغم أن اللافتة المعلقة على مقراتهم تؤكد تبعيتهم للسلطات.

الرقيق أكد أنّ الإعلان عن نتائج التحقيق في حادثة اختطاف الطبيب بن دلة ومعاقبة المتورطين ستكون المعيار الحقيقي لمصداقية وعود السلطات، وإلا ستكون تعهدات الوزير كمن سبقوه.

Share and Enjoy ! 0 Shares