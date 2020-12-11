ليبيا – أجرى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري اجتماعًا افتراضيًا مع خوسيه ساباديل رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا.

الجانبان بحثا بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب التطورات السياسية في ليبيا وسبل دعم الاتحاد الأوروبي للاستقرار في البلاد.

وتطرق الجانيان إلى القضايا المشتركة وأبرزها أزمة الهجرة والمساعدات الأوروبية إلى ليبيا حيث استعرض رئيس لجنة الخارجية عمل اللجنة فيما يخص ملف الهجرة ،والحرص على التعاون مع الاتحاد الأوروبي على هذا الملف بما يحقق صالح دول المنطقة ويحترم الجانب الإنساني لظاهرة الهجرة .

وأكد العقوري على أهمية الدور الأوروبي باعتبار أوروبا هي الجار الأقرب لليبيا وضرورة أن يلعب الاتحاد الأوروبي دورا أكبر لدعم جهود التهدئة في البلاد،موضحا وجهة نظره بخصوص الانتخابات القادمة وتفهمه لتطلعات الشعب الليبي لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية،مشددا على أهمية معالجة الوضع الأمني حتى يشعر الناخب بالأمان بعـيدا عن أي تهديد أو ضغوط .

وبدوره ،أكد ساباديل على حرص الاتحاد الأوروبي على دعم الاستقرار في ليبيا والعمل مع مجلس النواب باعـتباره جسما منتخبا من الشعب الليبي من اجل دعم مسيرة الحوار السياسي.

وجدد الجانبان الحرص على استمرار التواصل والتنسيق،كما أعرب ساباديل عن رغبته لزيارة مجلس النواب في مقره ولقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

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