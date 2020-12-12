ليبيا – أرجع عضو دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء محمود الرياني اليوم السبت زيادة عمليات طرح الأحمال لزيادة الطلب على الطاقة الكهربائية في ذروة فصل الشتاء.

الرياني أوضح في تصريح لشبكة “الرائد” أنه حتى الوحدات التي دخلت الفترة الماضية على الشبكة الكهربائية لن تغطي العجز لزيادته، مشيرًا إلى أن العجز هذا العام يعد قليلًا مقارنة بالعام الماضي الذي وصل إلى أكثر من 2000 ميجاوات.

وأشار إلى أن الشركة تعمل على استئناف العمل بالوحدتين الأولى والثانية بمحطة أوباري، وصيانة وحدة بمحطة الخمس لإدخالها على الشبكة الكهربائية بقدرات إنتاجية عالية، تقلل من ساعات طرح الأحمال.

كما نوّه إلى أن الشركة تناقش توحيد الشبكة مع المنطقة الشرقية وربطها مع الغربية لاستفادة المواطنين بأكثر من 500 ميجاوات.