ليبيا – قال علي القطراني عضو المجلس الرئاسي , مساء الإثنين ، بأن اجتماع الأبيار الذي انعقد السبت لا يمثل سوى وجة نظر من حضر فقط وليس كل ” برقة ” مؤكداً أنها ليست حكراً على شخص أو مجموعة لتمثلها .

وكشف القطراني في تصريح تلقته المرصد من مكتبه الإعلامي عن فحوى إتصال هاتفي جمعه مساء اليوم مع ” مكرم ملاعب ” مساعد المبعوثة “ستيفاني ويليامز ” للشؤون السياسية .

وأضاف : ” إجتماع الأبيار لايمثل كل برقة وعدد كبير من أعيانها وقبائلها لم يحضروا وأكثر من 80‎%‎ من هذه القبائل لم تكن موجودة ولم تعطي رأيها أصلا كما أن من تواجد في هذا الاجتماع لا يحق لهم تمثيل برقة بالكامل ورأيهم يمثلهم هم فقط ” .

وأكد القطراني أن ” أجتماعًا موسعاً سيعقد خلال الايام القادمة في بنغازي لكل منطقة برقة بكافة مكوناتها الإجتماعية والأكاديمية والمجتمع المدني والمرأة والشباب ليكون لهم القول والرأي في المشروع السياسي القادم الذي ترعاه البعثة ” .

وشدد القطراني على أن ” كل ما صدر عن هذا الاجتماع يعتبر غير ملزم لكل برقة ولا يمثل إلا وجة نظر من حضر فقط وبأنه من حق برقة ترشيح أكثر من شخص لتمثيلها في المجلس الرئاسي الجديد ” .

وعبر القطراني عن رفض لفكرة بأن يمكن لأي شخص أو مجموعة إدعاء أو إحتكار تمثيل أكثر من ثلث سكان ليبيا في شخص أو مجموعة مؤكداً على الدور الهام للبعثة للوصول إلى سياسي يُرضي الجميع وينهي كل أشكال الانقسام في ليبيا ، وفقًا لنص التصريح .

المرصد – متابعات

Share and Enjoy ! 0 Shares