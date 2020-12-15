ليبيا – قال عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز إن البعض يتعامل مع البرلمان كأنه غنيمة، بدليل إصرارهم على وجود عقيلة صالح، مشيرًا إلى أن هناك إصرارًا من قبل البعثة على تسمية حكومة قبل انتهاء ولاية ستيفاني وليامز.

عبد العزيز لفت خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إلى أن تحركات البعثة الأممية هي مشابهه لبرنامج الصخيرات.

وأضاف: “الخيارات لا أحد يعلم بها إلا وليامز، وقضية عقيلة وباشاآغا أعتقد أنها أصبحت من الماضي، وأتمنى أن تنشر أسماء من صوتوا على رفض المقترح الذي نص على استبعاد كل من تولى مناصب من أغسطس للآن، لتكون وصمة عار عليهم”.

كما تابع في سياق آخر: “السراج يوجد غالبًا خارج البلاد، ولو جمعوا ما أنفقه السراج على الرحلات والطيران ستكون بمقدار ميزانية دولة لسنة واحدة”.

وفي الختام علق على تصريحات موسى إبراهيم قائلًا: “حديثه مخالف لعقيدته وما يعتقده من جولة من جولات النصب والاحتيال التي مارسوها منذ 9 سنوات، عندما انهزموا في باب العزيزية هرب لبني وليد وغرر بشبابها، وبعدها ذهب لمصر ليتمتع بالملايين وترك خلفه بني وليد تعاني. هو يحاول أن يستجدي مصراته في تصريحاته”.

Share and Enjoy ! 0 Shares