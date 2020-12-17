ليبيا – توقع المحلل السياسي الليبي محمد الزبيدي إن اشتعال الحرب برعاية تركية في الأيام المقبلة لاستكمال المخطط بعد وصول كميات كبيرة من الضباط الأتراك إلى ليبيا، مؤكدًا أنها ترى في ليبيا الملاذ الأخير في المنطقة العربية.

الزبيدي أشار في تصريحات لموقع “العين الإخبارية” أمس الأربعاء إلى أن المناورات التركية واستمرار التجهيزات واستعدادات مليشيات أردوغان، هي تحشييد واضح للانقضاض على سرت والسيطرة على المنشآت النفطية.

وأضاف أن الأتراك لم يتبقَّ لهم مكان يقدرون استغلال موارده النفطية إلا ليبيا بعد مقاومتهم في الشمال السوري.

وذكر أن تركيا ترى في ليبيا نقطة لدعم الإسلام السياسي في مصر وتونس ومالي والنيجر؛ مما يخدم أجندتها.

الزبيدي تابع أن أنقرة تهدف للبقاء في ليبيا للأبد، لتمرير اتفاقية الحدود البحرية مع السراج وتهديد الملاحة في شرق المتوسط.

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