ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي وأحد المشاركين في الحوار السياسي الليبي إنه تم تشكيل لجنة قانونية من 17 عضوًا لتقديم المشورة لمجلسي النواب و الدولة الإستشاري لحل مشكلة الاستحقاق الدستوري وتمهيد الطريق أمام العملية الانتخابية المرتقبة أواخر العام المقبل.

حويلي وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الاخباربة ” أمس الخميس أكد فيما يتعلق بآلية اختيار السلطة التنفيذية في البلاد والتي فشل الملتقى الليبي في الاتفاق عليها أنه سيتم تشكيل لجنة استشارية مكونة من 15 عضوًا، مهمتها تذليل العقبات أمام التوافق على آليات الترشح، على أن يختار كل 5 أعضاء واحدًا ليكون ممثلا عنهم في اللجنة

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