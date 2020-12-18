ليبيا – أعرب السفير التابع للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في إيطاليا عمر الترهوني عن سعادته الكبيرة بالإفراج عن الصيادين الإيطاليين في ليبيا.

الترهوني أكد في تصريحات صحفية لوكالة آكي الإخبارية الإيطالية تابعتها صحيفة المرصد وقوف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق مع الجانب الإنساني على طول الخط مع الأمنيات بعودة الصيادين لديارهم في ظروف صحية جيدة كاشفا في سياق آخر عن مساع تبذلها سفارة الرئاسي بالتعاون مع محامين موكلين من قبلها لمتابعة قضية شباب ليبيين قدموا من بنغازي عام 2015 لتحقيق حلم لعب كرة القدم فيها.

وأضاف الترهوني أن هؤلاء الشباب تم إدانتهم لاحقا بقتل مهاجرين غير شرعيين والاتجار بالبشر مبينا أن المحكمة تنتظر النظر في قضاياهم.

بدورها البعثة الأممية إلى ليبيا عن بالغ ارتياحها لإطلاق سراح الصيادين الإيطاليين بعد أن تم احتجازهم لمدة 107 أيام في بنغازي مهنئة في بيان صدر عنها أسرهم والحكومة الإيطالية على سلامتهم.

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