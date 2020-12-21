ليبيا – سلط تقرير إخباري أعدته قناة “أفريكا نيوز” الضوء على معاناة سكان تاورغاء مع التهجير القسري والعودة الأخيرة للديار وما تواجهها من صعاب.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد تطرّق إلى اتفاق المصالحة المبرم في العام 2018 بدعم من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، الذي مهد لعودة ثلث سكان مدينة تاورغاء إليها؛ لأن توافد الجميع ليس بتلك السهولة التي يتصورها البعض، بحسب التقرير.

ونقل التقرير عن رئيس المجلس المحلي للمدينة عبد الرحمن الشكشاك تفاؤله عبر القول: “نحن الآن على أرض تاورغاء وكان هذا هدفنا المنشود على مدى السنوات الـسبع الماضية، وحقيقة أننا قادرون على أن نكون هنا وهذا بحد ذاته هدف قد تم تحقيقه”، مرجعًا في ذات الوقت تأخر عملية البناء لغياب الحكومة المركزية القوية.

ووفقًا للتقرير يعتقد الشكشاك أن هذه الحكومة يجب أن تخلق فرص عمل وتعمر المدينة بدلًا من الاستثمار في صراعات وانقسامات، مبينًا أن طلبات إعادة بناء 1500 منزل في الأحياء التي دمرت خلال القتال لم تلق آذانًا صاغية، في وقت تعاني فيه البنية التحتية لتاورغاء من دمار شامل.

وأكد التقرير وجود فسحة أمل في ظل الخراب تمثلت بوجود ناجين على استعداد لفعل أي شيء لاستعادة حياتهم، ومنهم محمود أبو الهيل ذو الـ70 عامًا فهو يقول: “يجب أن نكون هنا، كل تاورغي جدير ومشرف يجب أن يعود إلى تاورغاء؛ حتى نتمكن من إرسال مطالبنا إلى الحكومة”.

واختتم التقرير بالإشارة إلى إيجاد عدد من سكان تاورغاء حياة جديدة في أماكن اخرى، فيما اختار آخرون ومنهم أبو الهيل إعادة البناء بشكل مستقل عن تقاعس الحكومة، من أجل الأجيال القادمة في المدينة.

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