ليبيا – دعا رئيس المؤسسة الليبية للإعلام التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق محمد عمر بعيو لمساندة المواطن الليبي أبو عجيلة مسعود إن كان بريئًا.

بعيو أشار خلال تدوينة له في موقع “فيس بوك” للتواصل الاجتماعي إلى وجوب تكليف محامين لمسعود لو كان بريئا ومتابعة قضيته قانونيا وإعلاميا، مؤكدًا أنه سينال عقابه إن كان مشاركا في قتل 270 إنسان بريء في حادثة تفجير الطائرة الأميركية فوق لوكربي.

وتطرق بعيو إلى إقرار لنظام السابق عام 1999 بمسؤولية ليبيا عن تفجير الطائرة وتسليم الراحل عبد الباسط المقرحي والأمين فحيمة ودفع التعويضات لذوي الضحايا مقابل المسؤولية المدنية، مؤكدًا أن الجانب الجنائي بقي مفتوحًا ومكن الولايات المتحدة من الاستمرار في متابعة من تظنهم شركاء في الجريمة.

وأضاف بالقول:” لسنا في ظروف تسمح لنا باستعراض أوهام السيادة المفقودة ولا بارتكاب العناد الأحمق، منذ شهور قامت حكومة الوفاق بتسليم إرهابي ليبي إلى بريطانيا، ومنذ أيام تم الإفراج عن متهمين بالتجسس يحملان الجنسية الروسية كما تم الإفراج عن صيادين إيطاليين كانوا معتقلين في بنغازي”.

واختتم بعيو تدوينته قائلا:”غدا بإذن الله وإن غدا لناظره قريب والغد في عمر الشعوب قد لا يكون ساعات بل سنوات سيلقى كل من ارتكب جريمةً بحق الليبيين الأبرياء عقابه الرادع وجزاءه العادل فطوبى لمن لم يظلم نفسه والناس والويل للظالمين العدالة آتية حتما ولو بعد حين”.

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