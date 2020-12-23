ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر الوطني العام منذ عام 2012 عادل كرموس الموالي لتركيا أن مصر لن تتخلى عن مشروعها في ليبيا تحت ستار حماية أمنها القومي، وإن ما تجريه من اتصالات بأطراف ليبية ومنهم وفد الجنوب هذا كله يصب في هذا النهج.

كرموس أشار في تصريح لموقع “عربي21” القطري إلى أنه “وإن كان يبدو ظاهريًا أن مصر تخلت عن الخيار العسكري بدعمها للحوار السياسي من خلال مرشحها الوحيد عقيلة صالح، إلا أن الحقيقة أن هذا الوجه الظاهري لا يستطيع أن يخفي وراءه الدعم اللامحدود لمجرم الحرب حفتر، وبأموال خليجية كما هو معروف”، حسب زعمه.

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