ليبيا – طالب المحلل السياسي الليبي محمد أبو راس الشريف بضرورة النظر بواقعية لحقيقة تحكم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بالمشهد الليبي وما يعني ذلك بالتبعية ضرورة حصول المبعوث الأممي الجديد على رضا ودعم هذه الدول لينجح في مهمته.

الشريف وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الجمعة قال :” إن وليامز أميركية الجنسية،التالي فإن بقاءها قد يكون مفيداً، لكونها تحظى بدعم واشنطن والأخيرة دفعت بقوة بالفترة الأخيرة لحلحلة الأزمة الليبية”.

وأضاف:”بالطبع لا نستطيع القول إن جهود وليامز والإدارة الأميركية وحليفتها بريطانيا، أو حتى دول جنوب المتوسط كفرنسا، ستحقق حلا مثاليا للأزمة الليبية؛ لكنهم يسعون لتحقيق قدر من الاستقرار النسبي، الذي يساهم في تأمين مصالحهم ببلادنا، وقد يكون في حد ذاته أمراً جيداً للحالة الليبية”.

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