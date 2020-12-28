ليبيا – قال عضو مجلس الدولة وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد الرحمن الشاطر إنه ليس من الحكمة أن يفرح الجميع بالتواصل بعد انقطاع و قطيعة لسنوات (أي زيارة الوفد المصري).

الشاطر أضاف في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” “لدينا عهد لدماء الشهداء يتحتم الإبرار به. و قسم لحماية سيادة الدولة وامن المواطنين من أي اعتداء عليهم يجب أن لا ننكته. بمثل ما نؤيد تحسين العلاقات مع جيراننا علينا أن لا نفرط في دماء مواطنينا” حسب تعبيره.

وتابع :” زيارة وفد مصري إلى طرابلس. ربما لجس النبض و التعرف على ردود الفعل. المشاكل بين الجارتين لا تختزل في فتح سفارة و تسيير خط جوي. هناك مشاكل مخضبة بالدم و التهجير و تحتاج لتسويات مقبولة”.

وأكد على أن مصر جارة مهمة و الزيارة قطرة ماء ألقيت لاطفاء عواصف حمراء تسببت في آلام وفقاً لتعبيره.

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