ليبيا – أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش اللواء خالد المحجوب أن تركيا تقوم باحتلال المنطقة الغربية في ليبيا.

المحجوب وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الاتحاد” اليوم الاثنين أوضح أن زيارة وزير الدفاع التركي إلى العاصمة طرابلس هدفها دعم جماعات متشددة وعرقلة جهود الحل السياسي في ليبيا وإفشال المحادثات العسكرية الليبية “5+5” والتي تسعى لترسيخ وقف إطلاق النار.

وبيّن أن الجيش يسعى لتحقيق الاستقرار بالقضاء على الميليشيات المسلحة وتنظيم الإخوان لأن ما تقوم به تركيا في غرب البلاد ببناء قواعد عسكرية يستهدف زعزعة أمن واستقرار المنطقة بالكامل.

ولفت مدير إدارة التوجيه المعنوي إلى أن التحركات التركية خطر على دول الجوار الليبي والدول الأوروبية.

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