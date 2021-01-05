ليبيا – استقبل وزير خارجية الوفاق محمد سيالة أمس الإثنين سفير دولة بنغلاديش المعتمد في ليبيا شيخ اسكندر علي، في زيارة توديعية بمناسبة انتهاء عمله فى دولة ليبيا .

سيالة ثمن بحسب المكتب الإعلامي لخارجية الوفاق جهود سفير بنغلادش التي بذلها في سبيل تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين، مشيرًا إلى إهتمام الجانب الليبي بأهمية التعاون بين ليبيا وبنغلاديش، خاصة في مجال استجلاب العمالة البنغالية والخدمات العامة والصحة والقطاع الخاص.

ومن جانبه، أعرب السفير البنغلادشي عن شكره وتقديره للمسؤولين بوزارة الخارجية وكافة الوزارات والمؤسسات الليبية على ما قدموه من تعاون لتعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين، متمنيًا لليبيا دوام التقدم والازدهار.

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