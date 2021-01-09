ليبيا – أجرى رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني الخميس جولة تفقدية شملت عديد المؤسسات في بلدية البريقة، واضعًا حجر الأساس للطريق المزدوج الرابط بين البريقة وبلدية أجدابيا.

الثني استهل جولته بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية بزيارة لجامعة النجم الساطع التقى خلالها بعدد من أعيان ومشائخ التركيبات الاجتماعية للبلدية، إضافة إلى المجلس التسييري للبلدية، ورئيس الجامعة ومسؤوليها.

واطّلع الثني على أبرز احتياجات الجامعة باعتبارها من أوائل الجامعات التقنية في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

ومن جهة أخرى، وضع الثني والوفد المرافق له حجر الأساس للطريق المزدوج الرابط بين البريقة وأجدابيا باعتباره مشروعًا مهمًا واستراتيجيًا، من شأنه تسهيل حركة السير بين البلديتين، كذلك الحد من حوادث الطرقات التي حصدت أرواح الكثيرين على الطريق الحالي.

وفي سياق متصل، أجرى الثني زيارة لميناء البريقة، مطلعًا على احتياجته، ومصدرًا تعليماته بضرورة معالجة المشاكل وفق للأولية وبحسب المتاح للحكومة في هذا الظرف الذي تمر به البلاد.

ومن جانب آخر، أبدى مشائخ البلدية وحكماؤها وأعيانها ومسؤولوها ارتياحهم لزيارة الثني والوفد المرافق له، مثمنين دوره ودور الحكومة في تذليل كافة الصعاب أمام المواطنين رغم ما تمر به البلاد من ظروف قاهرة.

هذا ورافق الثني خلال الجولة عضو مجلس النواب عن الدائرة الرابعة إدريس عبد الله المغربي، ووزير الحكم المحلي عادل الزايدي، ووزير الصحة سعد عقوب، ووزير التعليم فوزي بومريز، إضافة إلى عدد من مسؤولي ومشائخ وأعيان البلدية.