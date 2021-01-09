ليبيا – في اطار عملية التشاور اجرى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج أمس الجمعة في العاصمة الإيطالية روما محادثات مع رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي.

شارك في المحادثات وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للمجلس كل من وزير الخارجية الإيطالي لويدجي دي مايو، و السفير الليبي لدى الاتحاد الأوروبي حافظ قدور، وسفير ليبيا لدى ايطاليا عمر الترهوني، وتناولت المحادثات مستجدات الاوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

ورحب رئيس الوزراء الإيطالي في بداية الاجتماع بزيارة السراح ، مؤكدًا على اهتمام إيطاليا بتنمية وتطوير علاقات التعاون مع ليبيا، وحرصها الكامل على تحقيق الأمن والاستقرار فيها بالتعاون والتنسيق مع حلفائها وشركائها الاوربيين.

كونتي رحب أيضاً بالجهود المبذولة في المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة والتي توصلت الى اتفاق على انتخابات تشريعية ورئاسية، مؤكداً على أهمية الالتزام بالموعد المحدد لإجراءها في ديسمبر 2021.

من جانبه ثمن السراج ما تبذله الحكومة الإيطالية من جهود لتحقيق الاستقرار في ليبيا واعرب عن تقديره لموقفها الداعم للمسار الديمقراطي، موضحاً بأن حكومة الوفاق سخرت كافة الإمكانيات لتمكين المفوضية العليا للانتخابات من انجاز الاستحقاق الانتخابي في موعده وعلى اكمل وجه.

وجدد التأكيد بأن نجاح مسارات الحل يعتمد بشكل كبير على وقف التدخلات الخارجية السلبية في الشأن الليبي.

على صعيد اخر تناولت المحادثات عدد من ملفات التعاون الثنائي حيث اتفق الجانبان على تفعيل اتفاقات الصداقة والشراكة بين البلدين، واستمرار اللجنة الاقتصادية المشتركة في عقد اجتماعاتها،

كما اتفق على تذليل العقبات أمام عودة الشركات الإيطالية لاستئناف نشاطها في ليبيا، كما تناولت المحادثات البرامج المشتركة المتعلقة بالهجرة غير الشرعية.

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