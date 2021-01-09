ليبيا – كشف الباحث الليبي علي الهازل عن معلومة غابت على الكثيرين بشأن أزمة المركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية “مركز جهاد الليبيين” سابقاً.

الهازل أكد في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن لديه وثائق تاريخية رسمية تثبت أن قطعة الأرض المقام عليها “مركز جهاد الليبيين”ملك لبلدية طرابلس لاسواها منذ حقبة الأربعينيات من القرن الماضي .

وتابع:”الحمد لله أصحاب الخير في البلاد كثر وصلتني وثائق باللغة الإيطالية لها علاقة بصحة ما نقول وقلنا في الماضي إن الأرض المقام عليها المركز هي ملك لبلدية طرابلس منذ شهر نوفمبر سنة 1942م والوثائق بحوزتي”.

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