ليبيا – كشفت رسالة شكر بعثها الرئيس الأوكراني “فلاديمير زيلينسكي” إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان عن وساطة تركية للإفراج عن المحتجزين في ليبيا.

Glad to welcome our sailors, members of the Captain Khayyam tanker's crew, at home after 5 years of detention in #Libya! #Ukraine never forgets and doesn't leave its people in trouble. Special thanks to @RTErdogan for helping to evacuate our citizens. 🇺🇦 appreciates 🇹🇷's support pic.twitter.com/i9N5fdimUE — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 8, 2021

تغريدة على الحساب الرسمي لـ”زيلينسكي” في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تابعتها صحيفة المرصد قال فيها:” أشكر بشكل خاص رئيس الجمهورية التركية رجب طيب إردوغان على المساعدة في إجلاء مواطنينا، أنا ممتن لدعم تركيا”.

بدوره رد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتغريدة مماثلة على على نظيره الأوكراني “فلاديمير زيلينسكي” قائلا:”صديقي العزيز زيلينسكي يسعدنا عودة البحارة الأوكرانيين إلى ديارهم سالمين معا سنواصل النضال من أجل جميع أصدقائنا من أجل جميع إخوتنا وأخواتنا في أي مكان في العالم”.

My treasured friend @ZelenskyyUa, we are pleased that Ukrainian sailors have returned home safe and sound. Together, we will continue to struggle for all our friends, for all our brothers and sisters anywhere in the world. 🇹🇷 🤝 🇺🇦 https://t.co/JwaP3sYRou — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 9, 2021

بشار إلى أن الأوكرانيين الـ4 الذين كانوا محتجزين في ليبيا قد وصلو اليوم السبت إلى بلادهم وسط استقبال البحارة من قبل أسرهم وأصدقائهم في مطار بوريسبيل في أوكرانيا.

ونقل تقرير إخباري مقتضب أعدته شبكة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإخبارية الدولية عن وزارة الشؤون الداخلية ووزارة الخارجية الأوكرانية تأكيدهما إنهاء مفاوضات معقدة وطويلة بشأن إطلاق سراح الـ4.

هذا وكان جهاز الشرطة القضائية التابع لوزارة عدل الوفاق المنبثقة عن المجلس الرئاسي قد أعلن إكماله عملية ترحيل”يافين مورار” و”فلاديمير توستوهان” و”أوليه فوينيروفسكي” و”بافلو تشيكا” ممن تم الحكم عليهم بالسجن لـ5 سنوات في ديسمبر من العام 2017 على ذمة قضية تهريب وقود.

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