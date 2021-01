ليبيا – كشفت رسالة شكر بعثها الرئيس الأوكراني “فلاديمير زيلينسكي” إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان عن وساطة تركية للإفراج عن المحتجزين في ليبيا.

Glad to welcome our sailors, members of the Captain Khayyam tanker's crew, at home after 5 years of detention in #Libya ! #Ukraine never forgets and doesn't leave its people in trouble. Special thanks to @RTErdogan for helping to evacuate our citizens. 🇺🇦 appreciates 🇹🇷's support pic.twitter.com/i9N5fdimUE

تغريدة على الحساب الرسمي لـ”زيلينسكي” في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تابعتها صحيفة المرصد قال فيها:” أشكر بشكل خاص رئيس الجمهورية التركية رجب طيب إردوغان على المساعدة في إجلاء مواطنينا، أنا ممتن لدعم تركيا”.

بدوره رد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتغريدة مماثلة على على نظيره الأوكراني “فلاديمير زيلينسكي” قائلا:”صديقي العزيز زيلينسكي يسعدنا عودة البحارة الأوكرانيين إلى ديارهم سالمين معا سنواصل النضال من أجل جميع أصدقائنا من أجل جميع إخوتنا وأخواتنا في أي مكان في العالم”.

My treasured friend @ZelenskyyUa, we are pleased that Ukrainian sailors have returned home safe and sound.

Together, we will continue to struggle for all our friends, for all our brothers and sisters anywhere in the world. 🇹🇷 🤝 🇺🇦 https://t.co/JwaP3sYRou

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 9, 2021