ليبيا – أكد المستشار بالمجلس الأعلى لمشايخ القبائل وأعيان ليبيا مفتاح القيلوشي أن تنظيم الإخوان والجماعات الإرهابية تختطف المنطقة الغربية، ومتورطة في عدة جرائم من قتل وخطف وابتزاز وسرقة، متهمًا الجانب التركي بمحاولة إفشال المسارين السياسي والعسكري، اللذين تسعى الأمم المتحدة لإنجاحهما لتفعيل سبل الحل.

القيلوشي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الاتحاد” اليوم الأحد أوضح أن الشعب الليبي بكافة مكوناته يدعم المؤسسة العسكرية التي تكافح الإرهاب، في ظل استعانة الإخوان بجماعات إرهابية ومتطرفة ومؤدلجة في غرب البلاد، مشيرًا إلى استدعاء النظام التركي لقادة حكومة الوفاق مع عدد من الميليشيات المسلحة للاجتماع في أنقرة، لبحث تعزيز نفوذ أنقرة في ليبيا.

وأضاف: “على تركيا أن تخرج بشكل سلمي من الأراضي الليبية وإلا سنخرجهم في توابيت، وهو ما يتفق عليه الليبيون بشكل كامل سواء في شرق أو غرب البلاد. ونرفض الاستعمار التركي بكافة أشكاله وأنواعه”.

القيلوشي دعا مكونات الشعب الليبي من قبائل وأعيان لعقد مؤتمر في مدينة سرت وسط البلاد للم شمل الليبيين، وإعادة مؤسسات الدولة بعيدًا عن التدخلات الخارجية ودون إقصاء أو تهميش.

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