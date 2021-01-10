ليبيا – أكدت مصلحة الآثار الليبية أمس السبت، أن مركز “جهاد الليبيين” قد تم إنشاؤه على أرض مقبرة قديمة، مضيفة أن مبنى المركز يحتوي في خزائنه على وثائق ومخطوطات.

المصلحة أوضحت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن المقابر من ضمن الآثار العقارية التي تقع ضمن اختصاصات ومهام مصلحة الآثار، وذلك طبقًا لنصوص القانون رقم “3” لسنة 1996 بشأن حماية الآثار والمتاحف والمدن القديمة والمباني التاريخية ولائحته التنفيذية.

وأضاف البيان أنه أيضًا طبقًا لنصوص القانون فإن الوثائق بكافة أنواعها من نصوص مكتوبة أو أشرطة ممغنطة ومصورة والمخطوطات والحجج والمعاهدات والخرائط والفرمانات والقرارات وغيرها من المستندات التي مضى عليها خمسون عامًا، تعتبر من ضمن الآثار المنقولة والتي تقع ضمن اختصاصات ومهام مصلحة الآثار.

كما شدد البيان على أن المصلحة ستقوم بتقديم مذكرة قانونية إلى النائب العام لإيقاف الإجراءات المتخذة من قبل هيئة الأوقاف التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة ضد مركز جهاد الليبيين، طبقًا لواجبات مصلحة الأثار وتنفيذًا لمهامها المنوطة بها بموجب القانون المذكور أعلاه، مضيفًا أن المصلحة ستقدم بمذكرة أخرى إلى الجهات التشريعية والتنفيذية بشأن تبعية المركز إلى مصلحة الآثار.

وأكد البيان أن الأمر يحتاج إلى وقفة جادة ورجال يعرفون كيف تدار الأمور، وإثارة هذه القضية وبشكل واسع وتحويلها إلى قضية رأي عام وقضية وطنية، وأن يتم إشراك منظمة اليونسكو والمنظمات الدولية والمحلية المعنية بهذا الشأن، وإلا فأن التاريخ والأجيال القادمة سوف تلعن تقصير المصلحة في التفريط بالشواهد الدالة على تاريخ الليبيين.