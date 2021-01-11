ليبيا – وصل وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى القاهرة للمشاركة في اجتماع لعملية السلام في الشرق الاوسط؛ بينما سيكون الملف الليبي ضمن المباحثات مع المسؤولين المصريين.

وزارة الخارجية الفرنسية قالت في بيان لها اليوم الإثنين: إن لودريان سيشارك في ثالث اجتماع عمل مخصص لعملية السلام في الشرق الأوسط، مع وزراء خارجية كل من مصر والأردن وألمانيا.

وأشارت إلى أنه من المقرر أن يجري لودريان اتصالات ثنائية مع السلطات المصرية، حيث سيتناول بشكل خاص الأزمات الإقليمية لا سيما في ليبيا، وعملية السلام في الشرق الأوسط ولبنان، وشرق المتوسط.

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