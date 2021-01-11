ليبيا – أكدت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق المنبثقة عن المجلس الرئاسي أن هدفها الأساس هو حماية الوطن عبر توحيد جهود المؤسسات الأمنية والعسكرية فيه.

تأكيد دفاع الوفاق جاء في بيان صدر عنها الأحد تابعته صحيفة المرصد مشيرة فيه إلى أن هذه الجهود ساعية لمكافحة الإرهاب والتطرف ومحاربة الاتجار بالبشر عبر الحدود والجريمة المنظمة، إذ يخضع عملها لنظام محدد ودقيق مبنيٍ على تخطيط مسبق لأي عملية تقوم بها.

وشدد البيان على عدم وجود تنسيق مسبق أو اطلاع من قبل وزارة دفاع الوفاق وآمري المنطقتين العسكريتين الغربية وطرابلس بخصوص عملية صيد الأفاعي، مطالبًا الجهات ذات الاختصاصات الأمنية بالتنسيق المسبق مع الوزارة بمؤسساتها العسكرية والأمنية لتحقيق الأمن للمواطنين وحفظ سيادة الوطن ومؤسساته.

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