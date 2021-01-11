ليبيا – أكد وزيرا خارجية مصر سامح شكري والأردن أيمن الصفدي وجوب وقف التدخلات الخارجية الهدامة بالدول العربية، وأهمية التوصل لحل سلمي في ليبيا.

بيان صحفي صادر عن الخارجية المصرية الأحد تابعته صحيفة المرصد أشار إلى أن هذا التأكيد جاء خلال لقاء جمع الوزيرين في القاهرة، مبينًا توافق رؤى شكري والصفدي بشأن التطورات الإقليمية والدولية، وخاصة في ليبيا التي تتطلب الأوضاع فيها وجود حل سلمي مستمد من اعتبارات الأمن القومي العربي.

وأضاف البيان أن الحل يكون في إطار سلامة ووحدة الأراضي العربية وحقن دماء أبنائها، مع التصدي الحاسم لخطر الإرهاب أيًا كان مصدره أو دوافعه، مشيرًا إلى دعم الوزيرين لجهود التوصل لاتفاق سياسي ليبي ليبي يحفظ أمن ليبيا وجوارها واستقرارها، وينهي التدخلات الخارجية في شؤونها ويخدم مصالح شعبها.

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