الولايات المتحدة – ارتفع الدولار مع صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتوقعات بمزيد من التحفيز المالي، أمام العملات المنافسة، بينما هبط اليورو لأدنى مستوى في 3 أسابيع.

وقال خبراء “كومرتس بنك” في مذكرة: “ليس مفاجئا أن يُذكر التسارع الأخير في العوائد الحقيقية الأمريكية أسواق الصرف الأجنبي بإنهاء التركيز على التضخم وافتراض توجه أكثر شمولية في تقييم الدولار”.

ونزل اليورو إلى 1.2151 دولار، وهو أدنى مستوياته منذ 21 ديسمبر الماضي، ومنخفضا حوالي اثنين بالمئة من مستواه المرتفع، الذي سجله الأسبوع الماضي والبالغ 1.2349 دولار.

وفقد مؤشر الدولار حوالي 12 بالمئة منذ بلغ ذروة ثلاثة أعوام في مارس الماضي، بيد أنه يزيد بأكثر من 1.3 بالمئة عن قاع ثلاثة أعوام تقريبا، الذي هوى إليه الأسبوع الماضي. وارتفع المؤشر 0.37 بالمئة إلى 90.638 اليوم الاثنين.

المصدر: رويترز

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