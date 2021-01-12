ليبيا – كشفت منظمة “أس أو أس ميديتيرانيه” الأوروبية غير الحكومية عن مغادرة سفينتها “أويشن فايكنغ” التي ترفع العلم النرويجي ميناء مرسيليا الفرنسي الإثنين.

تغريدة للمنظمة بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تابعتها وترجمتها صحيفة المرصد أكدت أن السفينة المخصصة لتنفيذ عمليات إغاثة في البحر الأبيض المتوسط تحركت باتجاه منطقة البحث والإنقاذ في البحر، بعد توقف قسري عن العمل دام لعدة أشهر.

وأشارت المنظمة في تغريدتها إلى أن الأيام المقبلة ستشهد قيام 22 عضوًا من فريق الإنقاذ والفريق الطبي التابع لها بالتدريب على عمليات الإنقاذ في البحر، فيما بينت في وقت سابق أنها أنقذت أكثر من 31 ألف شخص منذ بدء عملياتها في العام 2016.

يشار إلى أن السلطات الإيطالية احتجزت السفينة إداريا في أغسطس الماضي وفرضت على المنظمة القيام بتصليحات مكلفة لجعل “أويشن فايكنغ” مطابقة أكثر للمواصفات، ومن بين هذه التصليحات بينها إضافة أطواق النجاة وسترات نجاة إضافية، في وقت أكدت فيه “صوفي بو” مديرة المنظمة بفرنسا الإصرار على إنقاذ الأرواح.

ترجمة المرصد – خاص

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