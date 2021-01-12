ليبيا – أكد رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية سالم بن تاهية أن الانتخابات تواجه تحديات مختلفة.

بن تاهية وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الثلاثاء قال إن العمل الحالي يتم في ظروف استثنائية، وعملية تنظيم الانتخابات لم تكن سهلة، حيث واجهتها تحديات مختلفة، بدءًا من الأوضاع الأمنية وجائحة كورونا، مرورًا بشح الموارد المالية وانتهاءً بالانقسام.

وأضاف متحدثًا عن تأثير الحرب على العملية الانتخابية: “خلال الحرب تعرض أكبر مخازن الدعم اللوجيستي في طرابلس للقصف ودمرت 70 في المائة من محتوياته، لكن بعد اتصالات مكثفة مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي وعبر منح سخية قدمتها فرنسا وألمانيا وإيطاليا تمكننا من توفير المواد الفنية الخاصة بعمليات الانتخاب، إلى جانب تدريب قدراتنا البشرية”.

وعن استعدادات العام الحالي، قال بن تاهية: “نطمح خلال عام 2021 إلى تنظيم الانتخابات في ثلاثين بلدية”.

بن تاهية اختتم بالقول: “تم وضع خطة توحيد عمل اللجنة المركزية مع الموازية بالمنطقة الشرقية وحينما ينتهي الانقسام وتوحد الحكومة في البلاد، سنكون جاهزين لإجراء الانتخابات في معظم أنحاء ليبيا”.

Share and Enjoy ! 0 Shares