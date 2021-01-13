ليبيا – علق الكاتب والمحلل السياسي سليمان البيوضي على ماوصفه بـ”إتفاق النفط” مشيرًا إلى أنه ما زال هذا الاتفاق يحرز التقدمات ببطء وثبات، وهو يحقق خطوة أخرى للأمام بالاجتماع لمناقشة توحيد الميزانية العامة، ليثبت أن الحل في ليبيا ليس صعبًا ولا مستحيلًا.

البيوضي أضاف في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “تفاهمات العواصم ما زالت أكثر تماسكًا من مشروع الـ hd، وما لم تتعامل البعثة معها بجدية فإنها ستستمر في حركتها في الفراغ ولن تحقق شيئًا إلا بالعودة للخيارات المؤلمة بمحاولة فرضها صفقة مرفوضة محليًا وإقليميًا”.

وقال إنه في حال كان ملتقى الـ hd للحوار الذي تسيره البعثة صادقًا في رغبته بالوصول بليبيا للانتخابات العامة نهاية ديسمبر 2021، فيجب أن يكون الحوار بين الليبيين منحصرًا فقط حول القاعدة الدستورية للانتخابات، وفي مارس 2021 تبدأ الاستعدادات الفعلية للعملية الانتخابية.

كما أضاف: “لكن صفقة التمرير التي يحاول الدكنونيون ومن خلفهم ستيفاني وقوى تفتيت الأوطان لا يسعدهم ذلك، وسيبذلون أقصى جهد لإفشال اجتماع البريقة ووضع العراقيل أمام تنفيذه، ربما يطلقون موجة مضادة في الإعلام”.

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