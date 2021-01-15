ليبيا – ثمنت المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز جهود اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي لدعم إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.

بيان صحفي صادر عن البعثة تابعته صحيفة المرصد، أوضح أن هذا التثمين جاء في كلمة ويليامز الافتتاحية في جلسة اللجنة الافتراضية التي عقدت الأربعاء، وشهدت تقديم الأعضاء توصياتهم بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات المزمع إجراؤها في الـ24 من ديسمبر المقبل.

وأضاف البيان أن أعضاء اللجنة توافقوا حول التعديلات اللازمة على مدى الأيام الماضية، فضلًا عن اتفاقهم على عقد لقاء آخر يوم السبت المقبل لاستكمال مداولاتهم، لتعبر البعثة الأممية بشأن كل ذلك عن تجديدها التعهد بتسهيل العمل المهم الذي تقوم به اللجنة لضمان إجراء الانتخابات.

إلى ذلك أشار البيان إلى مواصلة اللجنة الاستشارية المنبثقة عن الملتقى اجتماعاتها في قصر الأمم المتحدة في جنيف بمشاركة ويليامز.

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