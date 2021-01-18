ليبيا – قام مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين الكفــرة بترحيل 120 مهاجرًا غير شرعي سوداني إلى بلادهم عن طريق البر، بعد أن دخلوا ليبيا بطريقة غير رسمية.

بيان صحفي صادر عن المركز تابعته صحيفة المرصد أفاد بمرافقة العناصر التابعة للمركز لهؤلاء المهاجرين حتى نقطة قور أزوية، التي تبعد 140 كيلومترًا إلى جنوب مدينة الكفرة، لضمان عدم هروب المهاجرين غير الشرعيين عبر الصحراء.

وأضاف البيان أن من بين هؤلاء مجرمين كانوا مسجونين على ذمة عدد من القضايا، كاشفًا عن عملية ترحيل أخرى خلال الفترة المقبلة، فيما تمت مطالبة الجهات المعنية بتقديم المساعدات إلى المركز ليستطيع الاستمرار في عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى دولهم عبر منفذ الكفرة الحدودي.

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