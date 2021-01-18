ليبيا – اجتمع وكيل وزارة الخارجية بحكومة الوفاق للشؤون الفنية محمود خليفة التليسي أمس الأحد مع السفير سرحت أكسن سفير تركيا لدى الرئاسي.

السفير التركي أفاد وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة بأنه وبمناسبة انتهاء فترة عمله بليبيا فإنه يتوجه بالشكر والتقدير إلى المسؤولين بوزارة الخارجية والوزارات والمؤسسات الليبية الأخرى، على ما لقيه من تعاون، وما قدمت له من تسهيلات في سبيل أداء مهامه على الوجه الأكمل، والعمل على تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات مختلفة.

ومن جانبه توجه المسؤول بخارجية الوفاق بالشكر والتقدير إلى تركيا على دعمها لحكومة الوفاق في ما وصفه بـ” دحر العدوان على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة الليبية إلى العاصمة)، مؤكدًا على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين وعودة الشركات التركية لاستئناف أعمالها في ليبيا والمساهمة في إعادة الإعمار، بحسب ذات المصدر.

كما شكر السفير التركي على جهوده خلال فترة عمله في ليبيا، متمنيًا له التوفيق في مهامه الجديدة.

وتم خلال الاجتماع التطرق إلى الشراكة التركية – الأفريقية، بالتنسيق والتشاور بين تركيا والوفاق للتحضير للاجتماعات خلال السنة الحالية 2021، واستعداد الوفاق لدعم المقترحات التركية بالخصوص باعتبار علاقتها الوثيقة مع دول القارة الإفريقية.

وحضر الاجتماع كل من محمد علي الزناتي مدير إدارة شؤون أسيا وأستراليا، وخليفة الرحيبي مدير إدارة الشؤون الإفريقية.

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