ليبيا – طالب مدير مراقبة الصحة المدرسية مستشار قسم التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض خالد البهلول مديري المدارس والمرافق التعليمية بالتدقيق في تطبيق الشروط الاحترازية بالمدارس.

البهلول شدد في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري أمس الإثنين على أهمية التطبيق الدقيق للبروتوكول الصحي المعتمد، بعد تسجيل خروقات للبروتوكول في بعض المدارس.

وأكد البهلول أن من بين الخروقات المسجلة، إهمال النظافة، ونقص مستلزمات الوقاية، وعدم الالتزام بالإرشادات الصحية من بعض المعلمين والطلبة، الأمرالذي سيتسبب في نقل الفيروس إلى الأطفال وعائلاتهم.

وأضاف البهلول أن الدولة الليبية دفعت مستحقات لقاح كورونا لشركة “كوفاكس”، قائلًا: “إن الشركة هي من ستتولى آلية اختيار نوع اللقاح وليس وزارة الصحة”.

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